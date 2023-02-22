Жителям Омской области, потерявшим имущество при пожаре, выделили 1,5 миллиона рублей

Деньги получат трое омичей, а также люди, проживающие в Большереченском, Калачинском, Любинском, Омском, Тарском, Тевризском и Тюкалинском районах. Девять человек, которые пострадали при пожарах, станут обладателями максимальной выплаты в 100 тысяч рублей.