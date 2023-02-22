Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Жителям Омской области, потерявшим имущество при пожаре, выделили 1,5 миллиона рублей

22 февраля 2023, 10:40
Фото: 1MI
Иллюстрация
В списке получателей 18 фамилий. Пострадавшие в качестве компенсации получат от 50 до 100 тысяч рублей.

В облправительстве решили выделить 1 530 000 рублей на оказание разовой материальной помощи людям, чье имущество или дом пострадали при пожаре. Новое постановление, подписанное и. о. председателя правительства Омской области Валерием Бойко, опубликовали на портале правовой информации.

Материальную помощь, как следует из документа, получат 18 жителей Омской области. Размер выплаты — 50, 80 или 100 тысяч рублей.

Деньги получат трое омичей, а также люди, проживающие в Большереченском, Калачинском, Любинском, Омском, Тарском, Тевризском и Тюкалинском районах. Девять человек, которые пострадали при пожарах, станут обладателями максимальной выплаты в 100 тысяч рублей.

Теперь в минфинансов должны предоставить документы, которые необходимы для обеспечения непредвиденных расходов на оказание матпомощи. После этого дается месяц на отчет о целевом использовании выделенных средств. Контролировать исполнение этого постановления будет Валерий Бойко.

При пожаре в частном доме в пригороде Омска молодая женщина повредила позвоночник
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Пожары#Единовременная выплата#Материальная помощь#Правительство#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Сегодня, 03:00
Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»
Сегодня, 09:12
В Омске назначили нового руководителя «Банного хозяйства»
Сегодня, 06:19
Директоров и владельцев «ДСК» привлекли к ответственности по долгам компании
Сегодня, 05:42
Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном
Сегодня, 08:41
Омский аэропорт закупит 45 отпугивателей в виде хищных птиц
Сегодня, 09:34