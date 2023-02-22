Жителям Омской области, потерявшим имущество при пожаре, выделили 1,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В облправительстве решили выделить 1 530 000 рублей на оказание разовой материальной помощи людям, чье имущество или дом пострадали при пожаре. Новое постановление, подписанное и. о. председателя правительства Омской области Валерием Бойко, опубликовали на портале правовой информации.
Материальную помощь, как следует из документа, получат 18 жителей Омской области. Размер выплаты — 50, 80 или 100 тысяч рублей.
Деньги получат трое омичей, а также люди, проживающие в Большереченском, Калачинском, Любинском, Омском, Тарском, Тевризском и Тюкалинском районах. Девять человек, которые пострадали при пожарах, станут обладателями максимальной выплаты в 100 тысяч рублей.
Теперь в минфинансов должны предоставить документы, которые необходимы для обеспечения непредвиденных расходов на оказание матпомощи. После этого дается месяц на отчет о целевом использовании выделенных средств. Контролировать исполнение этого постановления будет Валерий Бойко.