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Published Сегодня, 07:42

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Заказчик украл у курьера суши и пиццу. Теперь омичу светит срок за грабеж

22 февраля 2023, 07:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске у курьера из сервиса доставки заказчик украл пакет с едой

Сумма ущерба составила 3200 рублей.

К стражам правопорядка обратился 18-летний курьер одного из сервисов по доставке еды. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, молодой человек привез заказ к дому на улице 10-й Чередовой. В тот момент, когда он позвонил клиенту, неизвестный сзади выхватил пакет с едой и убежал. Заказ на сумму 3200 рублей состоял из набора суши и пиццы.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, предположили, что злоумышленником мог быть сам заказчик. Так и оказалось. 22-летнего омича задержали спустя полчаса на улице Жуковского в компании друзей. Подозреваемый не стал отрицать свою вину и рассказал, что изначально не планировал платить за заказ. Суши и пиццу он съел вместе с приятелями.

Следователи завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь фигуранту грозит до 4 лет колонии.

Бургеры раздора. Как омичка и курьер доставку еды не поделили
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#Евгений Игишев#Полиция#Курьер#Доставка#Грабеж#Уголовное дело#Омск#Кража
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