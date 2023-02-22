Заказчик украл у курьера суши и пиццу. Теперь омичу светит срок за грабеж

Полицейские, прибывшие на место происшествия, предположили, что злоумышленником мог быть сам заказчик. Так и оказалось. 22-летнего омича задержали спустя полчаса на улице Жуковского в компании друзей. Подозреваемый не стал отрицать свою вину и рассказал, что изначально не планировал платить за заказ. Суши и пиццу он съел вместе с приятелями.