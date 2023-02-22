Заказчик украл у курьера суши и пиццу. Теперь омичу светит срок за грабеж

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
К стражам правопорядка обратился 18-летний курьер одного из сервисов по доставке еды. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, молодой человек привез заказ к дому на улице 10-й Чередовой. В тот момент, когда он позвонил клиенту, неизвестный сзади выхватил пакет с едой и убежал. Заказ на сумму 3200 рублей состоял из набора суши и пиццы.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, предположили, что злоумышленником мог быть сам заказчик. Так и оказалось. 22-летнего омича задержали спустя полчаса на улице Жуковского в компании друзей. Подозреваемый не стал отрицать свою вину и рассказал, что изначально не планировал платить за заказ. Суши и пиццу он съел вместе с приятелями.
Следователи завели уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь фигуранту грозит до 4 лет колонии.