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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В Томской области подростки нашли на улице взрывчатое устройство и взорвали его

Сегодня, 07:41
В Томской области дети нашли на улице опасное устройство гранату и устроили взрыв.

Инцидент произошел в селе Берлинка, уточняет Общественная служба новостей.

Сообщается, что после того, как школьники нашли опасное устройство, они решили показать его матери одного из детей, которая работала в магазине. Она не заострила внимания на том, что граната была настоящей.

Тогда дети вышли на улицу и выдернули чеку. Школьники успели вовремя среагировать, отбросили гранату в сторону и разбежались в разные стороны.

От взрыва пострадало здание магазина. Все люди остались целы.

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