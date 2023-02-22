В Томской области подростки нашли на улице взрывчатое устройство и взорвали его

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Инцидент произошел в селе Берлинка, уточняет Общественная служба новостей.
Сообщается, что после того, как школьники нашли опасное устройство, они решили показать его матери одного из детей, которая работала в магазине. Она не заострила внимания на том, что граната была настоящей.
Тогда дети вышли на улицу и выдернули чеку. Школьники успели вовремя среагировать, отбросили гранату в сторону и разбежались в разные стороны.
От взрыва пострадало здание магазина. Все люди остались целы.