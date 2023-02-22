В смертельном ДТП в Омской области погибли три человека

Posted 22 февраля 2023, 04:54
Published 22 февраля 2023, 04:54
Modified 22 февраля 2023, 04:56
Updated 22 февраля 2023, 04:56
Три человека погибли в результате ДТП в Кормиловском районе, сообщили в пресс-службе омской полиции. Авария произошла сегодня утром, 22 февраля, на 40-м километре дороги Сыропятское-Калачинск.
Установлено, что ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым автомобилем «Suzuki». Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира «семерки» и водителя «Suzuki» отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все детали происшествия.
Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту ДТП. Как рассказали в ведомстве, на место происшествия выехал прокурор Кормиловского района Омской области Александр Сухоносов.