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Posted 22 февраля 2023, 04:54

Published 22 февраля 2023, 04:54

Modified 22 февраля 2023, 04:56

Updated 22 февраля 2023, 04:56

В смертельном ДТП в Омской области погибли три человека

22 февраля 2023, 04:54
Еще двоих человек отвезли в больницу.

Три человека погибли в результате ДТП в Кормиловском районе, сообщили в пресс-службе омской полиции. Авария произошла сегодня утром, 22 февраля, на 40-м километре дороги Сыропятское-Калачинск.

Установлено, что ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым автомобилем «Suzuki». Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира «семерки» и водителя «Suzuki» отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все детали происшествия.

Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту ДТП. Как рассказали в ведомстве, на место происшествия выехал прокурор Кормиловского района Омской области Александр Сухоносов.

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#Евгений Игишев#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Смерть#Кормиловский район
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