В омской прокуратуре пополнение. Заместителем главного прокурора стал тюменец

Дмитрий Попов родился в 1984 году. Окончил Тюменский юридический институт МВД. С 2022 года был начальником организационно-аналитического отдела прокуратуры Тюменской области, но генпрокурор РФ назначил его в Омскую область, на место ушедшей с поста Елены Тебеньковой. Напомним, Елена ушла в отставку после 5 лет службы в декабре прошлого года.