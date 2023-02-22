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В омской прокуратуре пополнение. Заместителем главного прокурора стал тюменец

22 февраля 2023, 05:44
Фото: прокуратура Омской области

На место Елены Тебеньковой в омскую прокуратуру пришел Дмитрий Попов

Новый зам перешел в прокуратуру Омской области из тюменского аналитического отдела.

На сайте прокуратуры Омской области в разделе «Руководство» сменилась информация. Помимо Дмитрия Егорова заместителем главного прокурора значится теперь Дмитрий Попов. На этой должности выходец из Тюмени с 25 января.

Дмитрий Попов родился в 1984 году. Окончил Тюменский юридический институт МВД. С 2022 года был начальником организационно-аналитического отдела прокуратуры Тюменской области, но генпрокурор РФ назначил его в Омскую область, на место ушедшей с поста Елены Тебеньковой. Напомним, Елена ушла в отставку после 5 лет службы в декабре прошлого года.

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#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Отставки и назначения#Общество#Новости#Омская область#Дмитрий Попов#Елена Тебенькова#Заместитель
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