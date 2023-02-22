В омской прокуратуре пополнение. Заместителем главного прокурора стал тюменец

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
На сайте прокуратуры Омской области в разделе «Руководство» сменилась информация. Помимо Дмитрия Егорова заместителем главного прокурора значится теперь Дмитрий Попов. На этой должности выходец из Тюмени с 25 января.
Дмитрий Попов родился в 1984 году. Окончил Тюменский юридический институт МВД. С 2022 года был начальником организационно-аналитического отдела прокуратуры Тюменской области, но генпрокурор РФ назначил его в Омскую область, на место ушедшей с поста Елены Тебеньковой. Напомним, Елена ушла в отставку после 5 лет службы в декабре прошлого года.