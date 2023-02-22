В Омске собрались отменить 4 маршрута общественного транспорта

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В мэрии Омска скорректировали перечень маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф. Из перечня убрали следующие маршруты:
Отметим, что с перевозчиками, которые все же будут переходить на регулируемый тариф, заключат контракты в 2024 году, то есть на год позже запланированного.
Напомним, что в прошлом году в список маршрутов, подлежащих переводу с нерегулируемого тарифа на регулируемый, добавили еще 12 маршрутов. По итогу в списке было 78 маршрутов.