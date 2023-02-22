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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Омске собрались отменить 4 маршрута общественного транспорта

22 февраля 2023, 10:42
Фото: Город55
Перевод оставшихся маршрутов перенесли на следующий год.

В мэрии Омска скорректировали перечень маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф. Из перечня убрали следующие маршруты:

  • №511 (1.173.1);
  • №393 (1.150);
  • №345 (1.127.1);
  • №30 (1.26).

Отметим, что с перевозчиками, которые все же будут переходить на регулируемый тариф, заключат контракты в 2024 году, то есть на год позже запланированного.

Напомним, что в прошлом году в список маршрутов, подлежащих переводу с нерегулируемого тарифа на регулируемый, добавили еще 12 маршрутов. По итогу в списке было 78 маршрутов.

В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф
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#Ксения Карагодина#Автобусы#Общество#Город#Общественный транспорт#Чиновники#Мэрия#Новости#Омск#Омская область
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