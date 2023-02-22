В Омске на улице 5-й Северной построят дом переменной этажности

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
В центре Омска построят дом переменной этажности в 13-15 этажей. Возвести здание планируют на 204 квартиры. В проектной документации указано:
Разрешение на строительство уже выдали в департаменте архитектуры и градостроительства Омска. Отметим, что ООО «Специализированный застройщик „НОРДСТРОЙ“ возведет дом на улице 5-я Северная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.
Общая площадь жилых помещений в новом здании составит чуть больше десяти тысяч квадратных метров. Площадь общественных помещений — 623,07 кв. м.