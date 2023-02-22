В Омске на улице 5-й Северной построят дом переменной этажности

Разрешение на строительство уже выдали в департаменте архитектуры и градостроительства Омска. Отметим, что ООО «Специализированный застройщик „НОРДСТРОЙ“ возведет дом на улице 5-я Северная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.