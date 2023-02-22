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В Омске на улице 5-й Северной построят дом переменной этажности

22 февраля 2023, 08:46
Фото: Город55
Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство дома.

В центре Омска построят дом переменной этажности в 13-15 этажей. Возвести здание планируют на 204 квартиры. В проектной документации указано:

  • 138 — однокомнатных квартир, из них 14 студий;
  • 24 — двухкомнатные квартиры;
  • 42 — трёхкомнатные квартиры.

Разрешение на строительство уже выдали в департаменте архитектуры и градостроительства Омска. Отметим, что ООО «Специализированный застройщик „НОРДСТРОЙ“ возведет дом на улице 5-я Северная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Общая площадь жилых помещений в новом здании составит чуть больше десяти тысяч квадратных метров. Площадь общественных помещений — 623,07 кв. м.

Дом из «однушек». В Омске разрешили построить особенную пятиэтажку
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#Ксения Карагодина#Дом#Многоквартирный дом#Общество#Город#Происшествия#Разрешение#Строительство#Новости#Омск#Омская область
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