В Москве во время пожара в гостинице «МКМ» погибли шесть человек

После пожара возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже стало известно, что врио начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию по дороге на пожар, они оба госпитализированы.