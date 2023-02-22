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В Москве во время пожара в гостинице «МКМ» погибли шесть человек

22 февраля 2023, 04:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Двое из жертв трагедии — дети.

Вечером накануне, 21 февраля, в 16-этажном здании гостиницы «МКМ» на улице Международная случился пожар. Подробности случившегося рассказали «Новые известия».

Гостиница занимает лишь часть здания, остальные помещения — апартаменты и общежитие. По предварительной информации, один из жильцов поджег вещи в общем коридоре. Огонь охватил 100 квадратных метров, госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Спасти из здания удалось 50 человек, из них семеро — дети, еще порядка 200 человек были эвакуированы и не пострадали. К тушению пожара привлечено 129 человек и 43 единицы техники.

После пожара возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже стало известно, что врио начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию по дороге на пожар, они оба госпитализированы.

#Ольга Акамова#Пожары#Погибшие#Погибли люди#Новости#Омская область#Омск
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