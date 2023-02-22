Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

В Госдуме рассказали о наказании за иностранные слова

Сегодня, 18:29
После принятия Госдумой поправок к закону о государственном языке, подразумевающих запрет на использование иностранных слов, у которых есть русские аналоги, многие граждане задались вопросом: не будут ли наказывать за использование иностранных слов?

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, использовать русский язык с учетом новых поправок придется в рекламе, сфере образования и СМИ. Однако ответственности за соблюдение языковых норм не предусмотрено.

В комитете Госдумы по культуре заявляют, что пока санкции за несоблюдение требований к использованию языка и неоправданное применение англицизмов не предусмотрены, но могут появиться после 2025 года, когда будут созданы словари, фиксирующие нормы для русского языка.

Подпишитесь
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Сегодня, 03:00
Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»
Сегодня, 09:12
В Омске назначили нового руководителя «Банного хозяйства»
Сегодня, 06:19
Директоров и владельцев «ДСК» привлекли к ответственности по долгам компании
Сегодня, 05:42
Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном
Сегодня, 08:41
Омский аэропорт закупит 45 отпугивателей в виде хищных птиц
Сегодня, 09:34