В Госдуме рассказали о наказании за иностранные слова

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, использовать русский язык с учетом новых поправок придется в рекламе, сфере образования и СМИ. Однако ответственности за соблюдение языковых норм не предусмотрено.
В комитете Госдумы по культуре заявляют, что пока санкции за несоблюдение требований к использованию языка и неоправданное применение англицизмов не предусмотрены, но могут появиться после 2025 года, когда будут созданы словари, фиксирующие нормы для русского языка.