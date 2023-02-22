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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

У мэра Омска появился седьмой заместитель

22 февраля 2023, 05:14
Фото: Город55
Им стал экс-сотрудник УФСБ по Омской области Эдуард Ягодка.

У мэра Омска Сергей Шелеста появился еще один заместитель. Им стал экс-сотрудник УФСБ по Омской области Эдуард Ягодка. Об этом Городу55 рассказали в пресс-службе мэрии.

Должность седьмого заместителя у Шелеста появилась в январе текущего года, после того, как Горсовет утвердил новое штатное расписание.

Известно, что Ягодка работал в региональном ФСБ, откуда в 2020 году был назначен на должность главного федерального инспектора по Камчатскому краю. Участвовал в чеченской военной кампании. Его сын Кирилл Ягодка ранее руководил бюджетным учреждением Омска «Спортивный город», а сейчас возглавляет «Красную звезду».

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