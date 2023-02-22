У мэра Омска появился седьмой заместитель

Известно, что Ягодка работал в региональном ФСБ, откуда в 2020 году был назначен на должность главного федерального инспектора по Камчатскому краю. Участвовал в чеченской военной кампании. Его сын Кирилл Ягодка ранее руководил бюджетным учреждением Омска «Спортивный город», а сейчас возглавляет «Красную звезду».