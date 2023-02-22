У мэра Омска появился седьмой заместитель

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
У мэра Омска Сергей Шелеста появился еще один заместитель. Им стал экс-сотрудник УФСБ по Омской области Эдуард Ягодка. Об этом Городу55 рассказали в пресс-службе мэрии.
Должность седьмого заместителя у Шелеста появилась в январе текущего года, после того, как Горсовет утвердил новое штатное расписание.
Известно, что Ягодка работал в региональном ФСБ, откуда в 2020 году был назначен на должность главного федерального инспектора по Камчатскому краю. Участвовал в чеченской военной кампании. Его сын Кирилл Ягодка ранее руководил бюджетным учреждением Омска «Спортивный город», а сейчас возглавляет «Красную звезду».
Ранее Город55 выяснил интересные подробности из жизни Эдуарда Ягодки: