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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Татьяна Москалькова призвала не использовать иностранные слова

Сегодня, 13:09
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова озвучила предложение уменьшить употребление слов иностранного происхождения в русской речи.

Омбудсмен считает, что стремление Запада отменить русскую культуру не будет иметь успеха. Она напомнила о важности возвращения чистой русской речи без лексических заимствований, пишут «Народные Новости».

Москалькова предложила россиянам оставить в прошлом "кейсы", "треки" и "стримы". По ее мнению, важно вспомнить «сладкое звучание родной речи» и произносимые слова наполнить смыслом и счастьем.

Уполномоченный по правам человека напомнила о необходимости поддержки развития многонациональности языковой культуры. Также она уверена, что из мировой памяти невозможно стереть творения русских писателей-классиков.



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