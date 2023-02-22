Татьяна Москалькова призвала не использовать иностранные слова

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Омбудсмен считает, что стремление Запада отменить русскую культуру не будет иметь успеха. Она напомнила о важности возвращения чистой русской речи без лексических заимствований, пишут «Народные Новости».
Москалькова предложила россиянам оставить в прошлом "кейсы", "треки" и "стримы". По ее мнению, важно вспомнить «сладкое звучание родной речи» и произносимые слова наполнить смыслом и счастьем.
Уполномоченный по правам человека напомнила о необходимости поддержки развития многонациональности языковой культуры. Также она уверена, что из мировой памяти невозможно стереть творения русских писателей-классиков.