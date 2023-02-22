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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Специалисты назвали причины привкуса железа во рту

Сегодня, 08:17
Иногда во рту появляется металлический привкус даже при хорошем самочувствии. Если при этом не наблюдается отеков, слабости, набора или снижения веса, то причин для беспокойства нет.

Причины металлического вкуса во рту могут быть самыми разными, пишет Общественная служба новостей.

Такое явление бывает у людей с металлическим коронками, курильщиков и беременных женщин. Также это может быть признак таких заболеваний, как онкология, неврологические проблемы, неправильное питание, нарушение водного баланса, гормональные нарушения, вирусные инфекции, анемия, нехватка витаминов, заболевания ЖКТ и желчного пузыря, сахарный диабет.

Чтобы устранить вкус железа, нужно следить за гигиеной полости рта, отказаться от алкоголя и курения, восстановить водный баланс, пополнить рацион свежими овощами, фруктами и зеленью. Если это не поможет, то следует обратиться к врачу и пройти диагностику.

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