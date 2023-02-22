Специалисты назвали причины привкуса железа во рту

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Причины металлического вкуса во рту могут быть самыми разными, пишет Общественная служба новостей.
Такое явление бывает у людей с металлическим коронками, курильщиков и беременных женщин. Также это может быть признак таких заболеваний, как онкология, неврологические проблемы, неправильное питание, нарушение водного баланса, гормональные нарушения, вирусные инфекции, анемия, нехватка витаминов, заболевания ЖКТ и желчного пузыря, сахарный диабет.
Чтобы устранить вкус железа, нужно следить за гигиеной полости рта, отказаться от алкоголя и курения, восстановить водный баланс, пополнить рацион свежими овощами, фруктами и зеленью. Если это не поможет, то следует обратиться к врачу и пройти диагностику.