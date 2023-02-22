Правительство Омской области выделит около 1 млн рублей на проездные для беженцев

В приложении к документу значится только общая сумма в 986 050 рублей и цель: непредвиденные расходы на приобретение электронных проездных билетов… Неясно, для какого количества людей выделена эта сумма, или на сколько месяцев вперед министерству региональной безопасности предстоит закупить проездных.