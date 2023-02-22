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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Правительство Омской области выделит около 1 млн рублей на проездные для беженцев

22 февраля 2023, 13:51
Фото: 1MI
иллюстрация
Средства должны поступить из резервного фонда. На 986 тыс. рублей Министерство региональной безопасности обязали закупить электронные проездные для беженцев с Донбасса.

На портале правовой информации опубликовали постановление правительства Омской области о выделении средств из резервного фонда. Для беженцев с Донбасса из казны выделят 986 тыс. рублей. На эти деньги им купят электронные проездные для городского общественного транспорта.

Подписал документ И.О. председателя правительства Омской области Валерий Бойко. Согласно постановлению, министерство безопасности региона должно подать пакет необходимых документов в минфин, а через месяц отчитаться о целевой покупке.

В приложении к документу значится только общая сумма в 986 050 рублей и цель: непредвиденные расходы на приобретение электронных проездных билетов… Неясно, для какого количества людей выделена эта сумма, или на сколько месяцев вперед министерству региональной безопасности предстоит закупить проездных.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу министерства, но оперативно получить информацию о количестве проездных не удалось. Отметим, что взрослый безлимитный проездной на месяц в Омске сейчас стоит 2 100 рублей.

Фото: скриншот приложения к постановлению с портала правовой информации
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