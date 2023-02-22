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Получил 1,6 млн. В Омске эксперта Россельхознадзора подозревают во взяточничестве

22 февраля 2023, 03:49
Фото: 1MI
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В Омске на работника Россельхознадзора завели уголовное дело о получении взятки

Эксперт за вознаграждение оставлял без внимания проверку качества сельскохозяйственной продукции.

В Омске работника Россельхознадзора подозревают в получении взятки, сообщили сегодня, 22 февраля, в пресс-службе регионального следственного комитета. Уголовное дело завели на эксперта бюджетного учреждения «Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Также в даче взятки в особо крупном размере подозревают директора компании «Бытовик».

По версии следствия, в ноябре 2020 года эксперт предложил коммерсанту покровительство при оформлении документов на сельскохозяйственную продукцию, в том числе зерна, экспортируемого в соседнее государство. Проверка качества продукции не проводилась. За свою незаконную помощь эксперт Россельхознадзора получил от предпринимателя за два года сумму в размере 1,625 млн рублей.

По данным открытых источников, компания «Бытовик» зарегистрирована в Черлакском районе в 2006 году. Руководителем предприятия является Руслан Цугалов. Основная деятельность организация — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем.

На время следствия для обвиняемых избрали меру пресечения — домашний арест.

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#Евгений Игишев#Дача взятки#Следком#Следователи#Следствие#Россельхознадзор#Уголовное дело#Омск#Омская область
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