Получил 1,6 млн. В Омске эксперта Россельхознадзора подозревают во взяточничестве

По версии следствия, в ноябре 2020 года эксперт предложил коммерсанту покровительство при оформлении документов на сельскохозяйственную продукцию, в том числе зерна, экспортируемого в соседнее государство. Проверка качества продукции не проводилась. За свою незаконную помощь эксперт Россельхознадзора получил от предпринимателя за два года сумму в размере 1,625 млн рублей.