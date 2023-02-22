Получил 1,6 млн. В Омске эксперта Россельхознадзора подозревают во взяточничестве

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В Омске работника Россельхознадзора подозревают в получении взятки, сообщили сегодня, 22 февраля, в пресс-службе регионального следственного комитета. Уголовное дело завели на эксперта бюджетного учреждения «Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Также в даче взятки в особо крупном размере подозревают директора компании «Бытовик».
По версии следствия, в ноябре 2020 года эксперт предложил коммерсанту покровительство при оформлении документов на сельскохозяйственную продукцию, в том числе зерна, экспортируемого в соседнее государство. Проверка качества продукции не проводилась. За свою незаконную помощь эксперт Россельхознадзора получил от предпринимателя за два года сумму в размере 1,625 млн рублей.
По данным открытых источников, компания «Бытовик» зарегистрирована в Черлакском районе в 2006 году. Руководителем предприятия является Руслан Цугалов. Основная деятельность организация — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем.
На время следствия для обвиняемых избрали меру пресечения — домашний арест.