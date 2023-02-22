Полиция просит обратиться потерпевших. В Омске с поличным задержали двух мошенниц

По версии следствия, подозреваемые с начала прошлого года оказывали давление на предпринимательницу. Женщины сообщили потерпевшей, что якобы на ее дочь могут завести уголовное дело, и за вознаграждение обещали этот вопрос решить. Кроме того, мошенницы указывали на проблемы в бизнесе у самой потерпевшей, которые также могут закончиться уголовным делом.