Полиция просит обратиться потерпевших. В Омске с поличным задержали двух мошенниц

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:31
В Омске полицейские с поличным задержали двух мошенниц. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Фигуранток оперативники задержали при получении от потерпевшей, владелицы мебельного салона, 1,5 миллиона рублей.
По версии следствия, подозреваемые с начала прошлого года оказывали давление на предпринимательницу. Женщины сообщили потерпевшей, что якобы на ее дочь могут завести уголовное дело, и за вознаграждение обещали этот вопрос решить. Кроме того, мошенницы указывали на проблемы в бизнесе у самой потерпевшей, которые также могут закончиться уголовным делом.
Женщина обратилась за помощью в полицию, и при передаче денег мошенниц задержали в одном из ресторанов. Следователи завели уголовное дело. Фигуранткам грозит до 10 лет тюрьмы, на время следствия их заключили под стражу на два месяца.
В полиции полагают, что подозреваемые Алла Василькова и Оксана Шулинина могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Пострадавших просят обратиться в правоохранительные органы.