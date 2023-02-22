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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:31

Полиция просит обратиться потерпевших. В Омске с поличным задержали двух мошенниц

22 февраля 2023, 04:30
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омске с поличным задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере

Фигуранткам грозит до 10 лет тюрьмы, на время следствия их заключили под стражу на два месяца.

В Омске полицейские с поличным задержали двух мошенниц. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Фигуранток оперативники задержали при получении от потерпевшей, владелицы мебельного салона, 1,5 миллиона рублей.

По версии следствия, подозреваемые с начала прошлого года оказывали давление на предпринимательницу. Женщины сообщили потерпевшей, что якобы на ее дочь могут завести уголовное дело, и за вознаграждение обещали этот вопрос решить. Кроме того, мошенницы указывали на проблемы в бизнесе у самой потерпевшей, которые также могут закончиться уголовным делом.

Женщина обратилась за помощью в полицию, и при передаче денег мошенниц задержали в одном из ресторанов. Следователи завели уголовное дело. Фигуранткам грозит до 10 лет тюрьмы, на время следствия их заключили под стражу на два месяца.

В полиции полагают, что подозреваемые Алла Василькова и Оксана Шулинина могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Пострадавших просят обратиться в правоохранительные органы.

Фото: Управление МВД России по Омской области
#Евгений Игишев#Полиция#Мошенники#Мошенничество#Розыск#Потерпевшие#Уголовное дело#Омск#Омская область#Видео
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