Почти в 2,5 раза. К 2036 году среднемесячные доходы омичей вырастут до 86,9 тысяч

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В облправительстве утвердили новый бюджетный прогноз до 2036 года. Соответствующий документ 21 февраля подписал и. о. председателя правительства Омской области Валерий Бойко.
Через 13 лет, согласно новым прогнозам, доходы омичей в месяц в среднем увеличатся до 86,9 тысяч рублей. Сейчас же они составляют чуть более 33 тысяч. Таким образом, среднемесячные доходы должны вырасти к 2036 году в 2,5 раза.
Отметим, что в денежные доходы включают не только зарплату, но и разовые заработки, прибыль от бизнеса, ценных бумаг, пенсию и различные пособия.
Помимо прогнозируемого роста доходов также ожидают, что увеличится потребительская активность населения, объем розничной торговли и объем платных услуг.
Напомним, ранее Город55 сообщал о повышении заработной платы чиновникам. Больше получать госслужащие начнут с 1 марта. Надбавка от 88 % до 128 % предусмотрена за «повышенную напряженность и интенсивность труда».