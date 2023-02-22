Почти в 2,5 раза. К 2036 году среднемесячные доходы омичей вырастут до 86,9 тысяч

Через 13 лет, согласно новым прогнозам, доходы омичей в месяц в среднем увеличатся до 86,9 тысяч рублей. Сейчас же они составляют чуть более 33 тысяч. Таким образом, среднемесячные доходы должны вырасти к 2036 году в 2,5 раза.