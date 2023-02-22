Отменили «сухой закон». В омских Черемушках разрешили продавать алкоголь

Запрет на продажу алкоголя рядом с учебным центром для военнослужащих в Черемушках ввели осенью прошлого года из-за частичной мобилизации. Он должен был действовать до 1 апреля. Данное ограничение не касалось заведений общепита, а только продуктовых магазинов.