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Отменили «сухой закон». В омских Черемушках разрешили продавать алкоголь

22 февраля 2023, 05:40
Фото: 1MI
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В омских Черемушках сняли запрет на продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя рядом с учебным центром для военнослужащих в Черемушках ввели осенью прошлого года из-за частичной мобилизации.

В поселке Черемушки под Омском сняли запрет на продажу алкоголя. Соответствующее постановление от 21 февраля, за подписью заместителя председателя правительства Омской области Валерия Бойко, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на продажу алкоголя рядом с учебным центром для военнослужащих в Черемушках ввели осенью прошлого года из-за частичной мобилизации. Он должен был действовать до 1 апреля. Данное ограничение не касалось заведений общепита, а только продуктовых магазинов.

Еще на месяц. «Сухой закон» в омских Черемушках предложили продлить до 1 апреля
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#Евгений Игишев#Черемушки#Сухой закон#Запрет продажи#Алкоголь#Алкогольная продукция#Общество#Омск#Омская область
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