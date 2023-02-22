От компании Сергея Ануфриева потребовали 10 млн рублей из-за повышения цен на металл

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В кассационном суде сейчас рассматривается жалоба московского НПО «Тяжпромарматура», связанная с его иском к ООО «Нефтехимпромторг». Ответчик зарегистрирован в Омске, это компания, производящая крепежные изделия и принадлежащая Сергею Ануфриеву.
Еще в 2019 году «Нефтехимпромторг» должен был поставить «Тяжпромарматуре» партию своей продукции на 6,8 млн рублей. Однако что-то пошло не так. Цены внезапно выросли, и поставщик предложил совершенно новые условия: аванс в 50% вместо отсрочки в 30 дней и оплату по новому прайсу. Покупатель был готов выплатить аванс в 30%, но стороны так и не договорились. «Нефтехимпромторг» разорвал договор в одностороннем порядке.
В итоге «Тяжпромарматуре» пришлось искать нового поставщика, причем закупка обошлась ей в 16,3 млн рублей. После этого покупатель подал судебный иск с требованием возместить разницу, 9,5 млн.
Суд первой инстанции встал на сторону ответчика: по его мнению, в ходе исполнения договора «возникли обстоятельства, которые не зависели ни от одной из сторон».
— В 2021 году произошел непредсказуемый рост на сырье поставляемой продукции (металл), — говорится в судебном решении. — В соответствии с прилагаемой справкой Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, цена на сырье в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла в среднем в 1,88 раза.
«Тяжпромарматура» с этим не смирилась и подала апелляционную жалобу. Получив отказ и во второй инстанции, она двинулась в кассацию. Очередное заседание по этому делу состоится 13 марта.