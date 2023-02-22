От компании Сергея Ануфриева потребовали 10 млн рублей из-за повышения цен на металл

Еще в 2019 году «Нефтехимпромторг» должен был поставить «Тяжпромарматуре» партию своей продукции на 6,8 млн рублей. Однако что-то пошло не так. Цены внезапно выросли, и поставщик предложил совершенно новые условия: аванс в 50% вместо отсрочки в 30 дней и оплату по новому прайсу. Покупатель был готов выплатить аванс в 30%, но стороны так и не договорились. «Нефтехимпромторг» разорвал договор в одностороннем порядке.