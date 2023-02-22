Оптимистично и с ростом: В Омской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
На портале правовой информации опубликовали новый указ, который подписал и. о. председателя правительства Омской области Валерий Бойко. В соответствии с ним перестает действовать составленный до 2030 года бюджетный прогноз.
Мы изучили документ, и решили привести самую интересную наш взгляд информацию. В целом прогнозирование по многим направлениям выглядит оптимистичным.
Например, по прогнозам доходы консолидированного бюджета вырастут на 64,1% — с 159, 8 миллиардов в 2022 году до 262, 2 миллиардов в 2036-м. Налоговые и неналоговые доходы увеличатся в 2,2 раза.
Расходы консолидированного бюджета к 2036 году по прогнозам составят 278,7 миллиардов рублей (на 68,7% больше). При этом 90% расходов пойдут на реализацию госпрограмм Омской области и муниципальных программ.
К 2029 году долговая нагрузка областного бюджета должна снизиться практически в три раза — с 62,1% до 24,9%. Но это в среднесрочной перспективе, в долгосрочной все по-другому: долговая нагрузка увеличится к 2036 году до 84,1%.
Расходы областного бюджета распределяются на следующие отрасли:
Однако в условиях макроэкономической нестабильности и ухудшающейся геополитической ситуации решили учесть также и возможные риски для бюджетной сферы. Больше всего беспокоит, что в областной бюджет может поступить недостаточное количество налоговых и неналоговых доходов, то, что субъекты получат отдельные полномочия РФ без должного финобеспечения, возможное ухудшение условий для государственных и муниципальных заимствований и др.
Логично, что для снижения этих рисков считают важным применять оптимизацию и сдерживать рост расходов бюджета.
В документе утверждается, что для целей долгосрочного планирования будут учитывать второй вариант долгосрочного планирования социально-экономического развития. Он предполагает более высокие темпы развития за счет того, что ограничивающие факторы пойдут на снижение или вообще исчезнут.
Немного цифр по второму долгосрочному прогнозу до 2036 года: