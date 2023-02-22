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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Оптимистично и с ростом: В Омской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года

22 февраля 2023, 06:38
Фото: 1MI
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Прошлый бюджетный прогноз, составленный до 2030 года, перестает действовать.

На портале правовой информации опубликовали новый указ, который подписал и. о. председателя правительства Омской области Валерий Бойко. В соответствии с ним перестает действовать составленный до 2030 года бюджетный прогноз.

Мы изучили документ, и решили привести самую интересную наш взгляд информацию. В целом прогнозирование по многим направлениям выглядит оптимистичным.

Например, по прогнозам доходы консолидированного бюджета вырастут на 64,1% — с 159, 8 миллиардов в 2022 году до 262, 2 миллиардов в 2036-м. Налоговые и неналоговые доходы увеличатся в 2,2 раза.

Расходы консолидированного бюджета к 2036 году по прогнозам составят 278,7 миллиардов рублей (на 68,7% больше). При этом 90% расходов пойдут на реализацию госпрограмм Омской области и муниципальных программ.

К 2029 году долговая нагрузка областного бюджета должна снизиться практически в три раза — с 62,1% до 24,9%. Но это в среднесрочной перспективе, в долгосрочной все по-другому: долговая нагрузка увеличится к 2036 году до 84,1%.

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Расходы областного бюджета распределяются на следующие отрасли:

  • Развитие отраслей социально-культурной сферы (60%);
  • Содержание госорганов Омской области, которые не относятся к органам исполнительной власти;
  • Повышение оплаты труда некоторых категорий бюджетных работников;
  • Инвестиции в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестпроектов;
  • Условно утвержденные расходы.

Однако в условиях макроэкономической нестабильности и ухудшающейся геополитической ситуации решили учесть также и возможные риски для бюджетной сферы. Больше всего беспокоит, что в областной бюджет может поступить недостаточное количество налоговых и неналоговых доходов, то, что субъекты получат отдельные полномочия РФ без должного финобеспечения, возможное ухудшение условий для государственных и муниципальных заимствований и др.

Логично, что для снижения этих рисков считают важным применять оптимизацию и сдерживать рост расходов бюджета.

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В документе утверждается, что для целей долгосрочного планирования будут учитывать второй вариант долгосрочного планирования социально-экономического развития. Он предполагает более высокие темпы развития за счет того, что ограничивающие факторы пойдут на снижение или вообще исчезнут.

Немного цифр по второму долгосрочному прогнозу до 2036 года:

  • Валовый региональный продукт вырастет до 2,418,5 миллиардов рублей;
  • Индекс физического объема промышленного производства составит 153,7% к уровню 2022 года.
  • Производство продукции сельского хозяйства вырастет на 35%
  • Инвестиции в основной капитал увеличатся на 29,3%;
  • Постепенное увеличение объема строительных работ;
  • Денежные доходы населения в среднем вырастут до 86,9 тысяч рублей;
  • Рост розничной торговли и платных услуг в два раза.
#Юлия Истомина#Бюджет#Налоги#Расходы#Указ#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Валерий Бойко
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