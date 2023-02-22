Оптимистично и с ростом: В Омской области утвердили бюджетный прогноз до 2036 года

Однако в условиях макроэкономической нестабильности и ухудшающейся геополитической ситуации решили учесть также и возможные риски для бюджетной сферы. Больше всего беспокоит, что в областной бюджет может поступить недостаточное количество налоговых и неналоговых доходов, то, что субъекты получат отдельные полномочия РФ без должного финобеспечения, возможное ухудшение условий для государственных и муниципальных заимствований и др.