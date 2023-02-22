Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Российский Верховный суд поставил точку в долгой тяжбе, которую вел омский бизнесмен Евгений Скрипа. Предприниматель владеет 38% уставного капитала ООО «Е-Портал» — фирмы, которая занимается «оформлением электронно- цифровых подписей субъектам хозяйственной деятельности, деятельностью удостоверяющего центра». Еще 11% он уступил в 2020 году Надежде Евгеньевне Скрипе (по-видимому, родственнице), а оставшийся 51% принадлежит Андрею Шархуну. В 2021 году Скрипа решил выйти из состава учредителей, но это ему не удалось.
Как следует из судебных документов, между Скрипой и Шархуном произошел «корпоративный конфликт», после которого начались массовые увольнения сотрудников. К тому же из-за изменений в законодательстве для продолжения деятельности «удостоверяющего центра» понадобилось увеличить размер собственных средств фирмы до 1 млрд рублей (сейчас УК «Е-Портала» — всего 10 тысяч). Скрипа, по его словам, пытался организовать внеочередное собрание учредителей, чтобы увеличить УК, но Шархун не реагировал на его приглашения. В итоге кворум не набирался, УК оставался прежних размеров.
Сначала Скрипа попытался через налоговую службу добиться уменьшения доли Шархуна с 51% до 1, объясняя это «отсутствием оплаты доли». Получив отказ, он оспорил это решение в арбитражном суде, но и там потерпел поражение. Тогда Шархун сместил Скрипу с поста директора «Е-Портала» и назначил Алексея Анкуцу.
— Полагая, что к настоящему времени невозможность деятельности общества
обусловлена поведением Шархуна А.В., — говорится в решении суда одной из инстанций, — учитывая, что ответчик, располагая всем объемом информации о деятельности общества, добивается прекращения полномочий руководителя общества (истца), пользуясь своим формальным преимуществом участия в уставном капитале общества, принимая во внимание, что Шархун А.В. пытается добиться необоснованных выплат обществом в размере 2 000 000 руб. ежемесячно, оправдывая свои требования необходимостью аренды принадлежащего ему помещения, истец обратился в арбитражный суд с иском об исключении Шархуна А.В. из числа участников ООО «Е-Портал».
Суд первой инстанции, изучив иск, отклонил его в полном объеме.
— Суд полагает необходимым указать, — говорится в решении, — что невозможность принятия решений по вопросам повестки дня вследствие уклонения ответчика от участия в общем собрании сама по себе не является основанием для его исключения; истец должен доказывать хозяйственную необходимость таких решений и наступление (возможность наступления) негативных последствий их непринятия в виде невозможности или существенного затруднения деятельности общества.
Основная часть работников «Е-Портала» (36 человек) действительно уволилась всего за 8 дней в сентябре 2020 года, но суд не увидел доказательств того, что именно Шархун стал виновником всех этих увольнений. По словам Скрипы, люди увольнялись из-за того, что им угрожали уголовным преследованием, но судье это показалось малоубедительным. В завершение постановления суда первой инстанции говорится, что Скрипа «не ограничен в праве на выход из общества».
Истец с таким исходом не смирился. Он подал апелляционную жалобу, потом — кассационную, потом двинулся в Верховный суд. 20 февраля ему было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС.
Получается, Скрипа прошел всю судебную вертикаль снизу доверху. Видимо, теперь ему остается только выйти из УК «Е-Портала», уступив свою долю кому-то другому. Кстати, предприниматель владеет еще ООО «Екатеринлес» в Тарском районе и фирмой «Щербаки» в Большереченском районе, которая оказывает услуги, связанные с охотой на диких животных.