Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном

Основная часть работников «Е-Портала» (36 человек) действительно уволилась всего за 8 дней в сентябре 2020 года, но суд не увидел доказательств того, что именно Шархун стал виновником всех этих увольнений. По словам Скрипы, люди увольнялись из-за того, что им угрожали уголовным преследованием, но судье это показалось малоубедительным. В завершение постановления суда первой инстанции говорится, что Скрипа «не ограничен в праве на выход из общества».