Омский аэропорт закупит 45 отпугивателей в виде хищных птиц

Предварительные предложения принимают с 21 февраля по 6 марта 2023 года. От исполнителя требуют — 45 отпугивателей с шести метровым флагштоком. Динамическая фигура птицы должна имитировать силуэт хищной птицы с хорошо прорисованными глазами, клювом и килем. Отметим, что флагшток обязательно должен быть в виде телескопического штатива — «удочка».