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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Омский аэропорт закупит 45 отпугивателей в виде хищных птиц

22 февраля 2023, 09:34
Фото: Город55
Максимальная цена контракта — 162 825 рублей.

Омский аэропорт оставил заявку на сайте «Госзакупок» о поставке комплекта динамического отпугивания птиц «Крук» с 6 метровым флагштоком. Начальная цена контракта — 162 825 рублей.

Предварительные предложения принимают с 21 февраля по 6 марта 2023 года. От исполнителя требуют — 45 отпугивателей с шести метровым флагштоком. Динамическая фигура птицы должна имитировать силуэт хищной птицы с хорошо прорисованными глазами, клювом и килем. Отметим, что флагшток обязательно должен быть в виде телескопического штатива — «удочка».

Напомним, что в прошлом году причиной задержки самолета в омском аэропорту стало столкновение с птицей. При осмотре на корпусе самолета нашли следы крови и перья, а на носовом обтекателе обнаружили вмятину.

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#Ксения Карагодина#Авария#Самолет#Птица#Столкновение#Общество#Город#Происшествия#Закупки#Отпугивание птиц#Новости#Омск#Омская область
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