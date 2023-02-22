Омский аэропорт закупит 45 отпугивателей в виде хищных птиц

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Омский аэропорт оставил заявку на сайте «Госзакупок» о поставке комплекта динамического отпугивания птиц «Крук» с 6 метровым флагштоком. Начальная цена контракта — 162 825 рублей.
Предварительные предложения принимают с 21 февраля по 6 марта 2023 года. От исполнителя требуют — 45 отпугивателей с шести метровым флагштоком. Динамическая фигура птицы должна имитировать силуэт хищной птицы с хорошо прорисованными глазами, клювом и килем. Отметим, что флагшток обязательно должен быть в виде телескопического штатива — «удочка».
Напомним, что в прошлом году причиной задержки самолета в омском аэропорту стало столкновение с птицей. При осмотре на корпусе самолета нашли следы крови и перья, а на носовом обтекателе обнаружили вмятину.