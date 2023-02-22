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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Омские шашисты вышли из тени. В регионе появилась новая официальная федерация

22 февраля 2023, 06:12
Фото: Город55
иллюстрация

Омской спортивной федерации по шашкам выдали государственную аккредитацию

В Омской области будут на официальном уровне развивать новый вид спорта. Статус аккредитованной федерации получили шашисты.

На портале правовой информации опубликовали приказ от 21 февраля об объявлении региональной федерации по шашкам аккредитованной спортивной организацией. Приказ подписал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.

Теперь омские спортсмены смогут представлять регион на федеральном уровне. Документы для получения аккредитации им нужно подать до 28 марта, чтобы получить новые возможности, согласно статусу.

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#Дарья Зыкова#Омск#Спорт#Спортивная федерация#Аккредитация#Указ#Шашки#Минспорта#Общество#Новости#Омская область#Дмитрий Крикорьянц
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