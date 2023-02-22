Омские шашисты вышли из тени. В регионе появилась новая официальная федерация

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
На портале правовой информации опубликовали приказ от 21 февраля об объявлении региональной федерации по шашкам аккредитованной спортивной организацией. Приказ подписал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.
Теперь омские спортсмены смогут представлять регион на федеральном уровне. Документы для получения аккредитации им нужно подать до 28 марта, чтобы получить новые возможности, согласно статусу.