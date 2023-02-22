Омичам рассказали, куда жаловаться по поводу сосулек и снежных карнизов на крышах

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Пресс-служба администрации Омска напомнила, что уборка сосулек и снежных «шапок» с крыш лежит на управляющих компаниях. С началом снегопадов специалисты департамента контроля предупредили УК Омска о необходимости своевременной уборки.
У дома № 12 на Космическом проспекте сегодня убрали как придомовую территорию, так и кровлю самой пятиэтажки почистили. Работали специалисты, прошедшие обучение и допущенные к работе на высоте.
«Согласно Правилам благоустройства, утвержденным решением Омского городского Совета, обязанность очищать от сосулек и снега крыши и конструктивные элементы многоквартирных домов, чистить на придомовых территориях от снега пешеходные дорожки и тротуары, проезды закреплена за управляющими компаниями. После обильного снегопада также сразу хозяйствующий субъектам необходимо расчистить от снега входы в подъезды (на это отводится не более одних суток). При проведении работ по уборке снежно-ледяных образований с крыши необходимо обеспечить безопасность пешеходов и автовладельцев — огородить территорию лентой и определить контролера, который будет следить за возможным появлением в зоне уборки людей», — пояснил начальник отдела департамента контроля в Октябрьском округе Владислав Четверук.
Домам на ул. 4-й Транспортной не так повезло, там контролирующие органы обнаружили огромные снежные наледи на крышах. Начальник второго территориального отдела госжилинспекции Омской области Дмитрий Мельников рассказал, как поступить, если на крыше обнаружились «гирлянды» сосулек и «шапки» снега:
«Если с крыши не убирают сосульки, снег, не числят снег на придомовой территории, жителям надо обратиться в свою управляющую компанию лично или по телефону и оставить заявку на выполнение работ. Надо записать номер, время регистрации фамилию сотрудника управляющей компании, принявшего заявку. Жаловаться в контролирующие органы на управляющую компанию можно сразу уже, или дать им какое-то время для устранения замечаний. Надо обратиться в Государственную жилищную инспекцию Омской области по адресу: улица Булатова, 68 (при себе иметь паспорт) или через интернет-сервис „ГИС ЖКХ“ (если гражданин зарегистрирован на Госуслугах). К жалобе можно, но не обязательно, прикрепить фото или видеозапись. Согласно законодательству, Госжилинспекция реагирует на любую информацию, но проверки мы можем проводить только по обращениям граждан, права которых нарушены», — прокомментировал Дмитрий Мельников.