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Один из крупнейших торговцев топливом в Омске открыл свое ИП

22 февраля 2023, 09:10
Фото: 1MI
иллюстрация
Алексей Игнатьев владеет ООО «Максима» и еще несколькими фирмами.

Омский предприниматель Алексей Игнатьев 20 февраля зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Этот бизнесмен руководит целым рядом фирм, самая крупная из которых — ООО «Максима» со специализацией «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Доходы «Максимы» за 2021 год (последний год, по которому есть полные данные) превысили 2 млрд рублей.

Кроме того, Игнатьев владеет ООО «Аметист», «Лазурит» и «МИГ», занимающихся «управлением недвижимостью» (во всех этих случаях он еще и директор). В прошлом он был совладельцем предприятий, прописанных в Москве, Петербурге, Вологде и Иркутске.

 

Один из крупнейших торговцев алкоголем в Омске закрыл свое ИП
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#ИП#Экономика#Алексей Игнатьев#Новости#Николай Эйхвальд
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