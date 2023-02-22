Один из крупнейших торговцев топливом в Омске открыл свое ИП

Кроме того, Игнатьев владеет ООО «Аметист», «Лазурит» и «МИГ», занимающихся «управлением недвижимостью» (во всех этих случаях он еще и директор). В прошлом он был совладельцем предприятий, прописанных в Москве, Петербурге, Вологде и Иркутске.