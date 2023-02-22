Один из крупнейших торговцев топливом в Омске открыл свое ИП

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Омский предприниматель Алексей Игнатьев 20 февраля зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Этот бизнесмен руководит целым рядом фирм, самая крупная из которых — ООО «Максима» со специализацией «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Доходы «Максимы» за 2021 год (последний год, по которому есть полные данные) превысили 2 млрд рублей.
Кроме того, Игнатьев владеет ООО «Аметист», «Лазурит» и «МИГ», занимающихся «управлением недвижимостью» (во всех этих случаях он еще и директор). В прошлом он был совладельцем предприятий, прописанных в Москве, Петербурге, Вологде и Иркутске.