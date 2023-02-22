Областное правительство решило приватизировать «Омскгазстройэксплуатацию»

Эта компания, которая занимается транспортировкой газа, сейчас принадлежит областному министерству имущественных отношений. Она официально прописана в деревне Розовка Омского района. В декабре 2022 года там сменился генеральный директор: вместо Сергея Жирикова этот пост занял Дмитрий Мишуров. Стоит отметить, что уставной капитал компании на данный момент превышает 3 млрд рублей.