Областное правительство решило приватизировать «Омскгазстройэксплуатацию»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Правительство Омской области 21 февраля одобрило дополнения к «Прогнозному плану приватизации областной собственности на 2023–2025 годы». Из документа следует, что к акционерным обществам, которые планируется передать в частные руки, добавилось АО «Омскгазстройэксплуатация».
Эта компания, которая занимается транспортировкой газа, сейчас принадлежит областному министерству имущественных отношений. Она официально прописана в деревне Розовка Омского района. В декабре 2022 года там сменился генеральный директор: вместо Сергея Жирикова этот пост занял Дмитрий Мишуров. Стоит отметить, что уставной капитал компании на данный момент превышает 3 млрд рублей.
Кстати, заместителем гендиректора «Омскгазстройэксплуатации» является с недавних пор Антон Гаак — бывший министр энергетики Омской области, уволенный, по данным Города55, из-за проблем, связанных с капремонтом многоквартирных домов.