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Областное правительство решило приватизировать «Омскгазстройэксплуатацию»

22 февраля 2023, 10:20
Фото: www.google.com/maps
здание "Омскгазстройэксплуатации" в Омске
Акционерное общество включили в план приватизации на 2023–2025 годы.

Правительство Омской области 21 февраля одобрило дополнения к «Прогнозному плану приватизации областной собственности на 2023–2025 годы». Из документа следует, что к акционерным обществам, которые планируется передать в частные руки, добавилось АО «Омскгазстройэксплуатация».

Эта компания, которая занимается транспортировкой газа, сейчас принадлежит областному министерству имущественных отношений. Она официально прописана в деревне Розовка Омского района. В декабре 2022 года там сменился генеральный директор: вместо Сергея Жирикова этот пост занял Дмитрий Мишуров. Стоит отметить, что уставной капитал компании на данный момент превышает 3 млрд рублей.

Кстати, заместителем гендиректора «Омскгазстройэксплуатации» является с недавних пор Антон Гаак — бывший министр энергетики Омской области, уволенный, по данным Города55, из-за проблем, связанных с капремонтом многоквартирных домов.

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#Николай Эйхвальд#Омскгазстройэксплуатация#Экономика#Новости
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