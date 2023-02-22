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Posted 22 февраля 2023, 12:26

Published 22 февраля 2023, 12:26

Modified 22 февраля 2023, 12:31

Updated 22 февраля 2023, 12:31

Неожиданно: Омск не вошел в топ-10 самых загрязненных городов России

22 февраля 2023, 12:26

Омск не включили в десятку самых грязных городов

В воздухе Омска чаще всего фиксируют превышение формальдегида и диоксида азота.

Благодаря методике КБ «Стрелка» в крупнейших городах России смогли оценить качество воздуха. В рейтинг вошли 170 городов России. Однако Омск не вошел в топ-10 самых чистых или самых загрязненных городов за 2022 год. Тоже самое и в 2021 году.

Уровень загрязнения воздуха в Омске оценили как — повышенный (22.7).

Рейтинг загрязняющих веществ в регионе с учетом их влияния на здоровье человека по расчету TAQI:

  • формальдегид — 27,78%;
  • диоксид азота — 25,31%;
  • диоксид серы — 19,91%;
  • угарный газ — 13,85%;
  • аэрозоли — 3,15%.

Отметим, что индекс TAQI значительно отличается от индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). Из-за того, что ИЗА учитывает большее число загрязняющих веществ, которые влияют на общее значение даже при небольших концентрациях.

ПГК установила системы фильтрации воды и воздуха на предприятии в Омске
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Рейтинг#Россия#Загрязнение воздуха#Статистика#Воздух#Новости#Грязный воздух#Атмосферный воздух
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