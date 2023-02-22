Неожиданно: Омск не вошел в топ-10 самых загрязненных городов России

Благодаря методике КБ «Стрелка» в крупнейших городах России смогли оценить качество воздуха. В рейтинг вошли 170 городов России. Однако Омск не вошел в топ-10 самых чистых или самых загрязненных городов за 2022 год. Тоже самое и в 2021 году.