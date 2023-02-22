Неожиданно: Омск не вошел в топ-10 самых загрязненных городов России

Posted 22 февраля 2023, 12:26
Published 22 февраля 2023, 12:26
Modified 22 февраля 2023, 12:31
Updated 22 февраля 2023, 12:31
Благодаря методике КБ «Стрелка» в крупнейших городах России смогли оценить качество воздуха. В рейтинг вошли 170 городов России. Однако Омск не вошел в топ-10 самых чистых или самых загрязненных городов за 2022 год. Тоже самое и в 2021 году.
Уровень загрязнения воздуха в Омске оценили как — повышенный (22.7).
Рейтинг загрязняющих веществ в регионе с учетом их влияния на здоровье человека по расчету TAQI:
Отметим, что индекс TAQI значительно отличается от индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). Из-за того, что ИЗА учитывает большее число загрязняющих веществ, которые влияют на общее значение даже при небольших концентрациях.