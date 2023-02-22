На автодороге Омск-Тара неизвестный водитель насмерть сбил 44-летнюю женщину

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
21 февраля около 4 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Саргатскому району сообщили, что на автодороге Омск-Тара произошло ДТП.
В районе 84 километра на автодороге Омск-Тара неизвестный водитель сбил 44-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход скончался на месте. Погибшую женщину нашел дальнобойщик. Об этом сообщает Управление МВД России по Омской области.
В настоящий момент полицейские ищут скрывшегося водителя.
«Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении разыскиваемого, позвоните по телефонам 79-35-04, либо 102», — отмечают в полиции.