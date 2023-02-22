На автодороге Омск-Тара неизвестный водитель насмерть сбил 44-летнюю женщину

В районе 84 километра на автодороге Омск-Тара неизвестный водитель сбил 44-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход скончался на месте. Погибшую женщину нашел дальнобойщик. Об этом сообщает Управление МВД России по Омской области.