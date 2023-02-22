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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

На автодороге Омск-Тара неизвестный водитель насмерть сбил 44-летнюю женщину

22 февраля 2023, 09:59
Фото: Управление МВД России по Омской области
В данный момент сотрудники полиции ищут скрывшегося водителя.

21 февраля около 4 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Саргатскому району сообщили, что на автодороге Омск-Тара произошло ДТП.

В районе 84 километра на автодороге Омск-Тара неизвестный водитель сбил 44-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход скончался на месте. Погибшую женщину нашел дальнобойщик. Об этом сообщает Управление МВД России по Омской области.

В настоящий момент полицейские ищут скрывшегося водителя.

«Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении разыскиваемого, позвоните по телефонам 79-35-04, либо 102», — отмечают в полиции.
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#Ксения Карагодина#Омск#ДТП
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