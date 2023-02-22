Москва простилась с режиссером Вадимом Абдрашитовым

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», 16 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым. Он скончался 12 февраля в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.