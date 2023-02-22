Москва простилась с режиссером Вадимом Абдрашитовым

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», 16 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым. Он скончался 12 февраля в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.
Отдать последний долг заслуженному деятелю искусств РСФСР, обладателю наград «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел» пришли его родные, близкие, коллеги, поклонники творчества. На церемонию прислал венок президент Владимир Путин.