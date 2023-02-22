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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Москва простилась с режиссером Вадимом Абдрашитовым

Сегодня, 16:14
В столице проводили в последний путь режиссера советского и российского кино Вадима Абдрашитова.

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», 16 февраля в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым. Он скончался 12 февраля в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Отдать последний долг заслуженному деятелю искусств РСФСР, обладателю наград «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел» пришли его родные, близкие, коллеги, поклонники творчества. На церемонию прислал венок президент Владимир Путин.

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