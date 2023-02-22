Китай обвинили в двойной внешнеполитической игре

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на публикацию в издании The New York Times (NYT). В статье отмечается, что Китай одновременно сближается с Россией, но сохраняет отношения с Европой.
Соответствующий вывод журналисты сделали после недавней поездки главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в некоторые страны Евросоюза. Чиновник, считают авторы статьи, планировал договориться с ЕС о сотрудничестве с целью совершения нового витка развития китайской экономики.
Кроме того, авторы статьи, ссылаясь на опрошенных ими аналитиков, но не указывая их имена, утверждают, что Ван И отказался поддерживать Москву напрямую. Кроме того, чиновник заявлял, что Китай не заинтересован в затягивании и в усугублении конфликта на Украине.
По результатам встречи Ван И и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева представители МИД КНР опубликовали официальное заявление, в котором подчеркнули, что страны договорились вместе противостоять запугиванию.