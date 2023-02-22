Китай обвинили в двойной внешнеполитической игре

Кроме того, авторы статьи, ссылаясь на опрошенных ими аналитиков, но не указывая их имена, утверждают, что Ван И отказался поддерживать Москву напрямую. Кроме того, чиновник заявлял, что Китай не заинтересован в затягивании и в усугублении конфликта на Украине.