Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Китай обвинили в двойной внешнеполитической игре

Сегодня, 13:58
Журналисты уличили власти КНР в ведении двойной внешнеполитической игры.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на публикацию в издании The New York Times (NYT). В статье отмечается, что Китай одновременно сближается с Россией, но сохраняет отношения с Европой.

Соответствующий вывод журналисты сделали после недавней поездки главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в некоторые страны Евросоюза. Чиновник, считают авторы статьи, планировал договориться с ЕС о сотрудничестве с целью совершения нового витка развития китайской экономики.

Кроме того, авторы статьи, ссылаясь на опрошенных ими аналитиков, но не указывая их имена, утверждают, что Ван И отказался поддерживать Москву напрямую. Кроме того, чиновник заявлял, что Китай не заинтересован в затягивании и в усугублении конфликта на Украине.

По результатам встречи Ван И и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева представители МИД КНР опубликовали официальное заявление, в котором подчеркнули, что страны договорились вместе противостоять запугиванию.

Подпишитесь
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Сегодня, 03:00
Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»
Сегодня, 09:12
В Омске назначили нового руководителя «Банного хозяйства»
Сегодня, 06:19
Директоров и владельцев «ДСК» привлекли к ответственности по долгам компании
Сегодня, 05:42
Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном
Сегодня, 08:41
Омский аэропорт закупит 45 отпугивателей в виде хищных птиц
Сегодня, 09:34