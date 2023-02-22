Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Как не попасть в пробку? С омскими автомобилистами поделились «магическим» рецептом

22 февраля 2023, 12:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Сотрудники омской Госавтоинспекции рассказали водителям о способе не попасть в пробку

Омск всю неделю стоит в пробках из-за непогоды и ремонта моста. 10 баллов теперь — не редкость.

Прямо сейчас интерактивные сервисы показывают, что центр Омска встал в 10-балльной пробке. Есть на карте и значки аварий, и очень много красных линий. Город опять стоит, омичи не могут добраться домой с работы. Люди попадают к ужину спустя два часа, хотя раньше могли доехать за 30 минут.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что виноват в пробках не только ремонт моста и снегопад. Омичам напомнили о необходимости соблюдения ПДД.

«Свои предположения, почему это происходит, и негодования все стараются переложить на Госавтоинспекцию и Администрацию города Омска. И вряд ли хоть один водитель задумался о своих неправильных действиях на дороге. Как пример, рассмотрим перекресток улиц проспект Маркса — Масленникова. С момента частичного ограничения движения по Ленинградскому мосту в утреннее и вечернее время данные карт стали показывать пробки в 9 баллов», — сообщили в ведомстве.

Видео с комплексов фото-видеофиксации наглядно показали проблему. В соответствии с п. 13.2 ПДД на перекресток запрещено выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, поскольку «удлинение» затора создаст препятствие для автомобилей, движущихся в поперечном направлении. В Госавтоинспекции отметили, что именно это нарушение — и есть основная причина пробок.

«Уважаемые участники дорожного движения, именно ваша беспечность является основной проблемой, о которой вы даже не задумываетесь, но еще необходимо помнить, что за такую беспечность можно понести ответственность в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ», — предупредили омичей в Госавтоинспекции.
#Дарья Зыкова#Омск#Дороги#Пробки#Затор на дороге#Госавтоинспекция#Водители#Общество#Город#Новости#Снегопад#Штраф ГИБДД#Видео
Подпишитесь
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Сегодня, 03:00
Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»
Сегодня, 09:12
В Омске назначили нового руководителя «Банного хозяйства»
Сегодня, 06:19
Директоров и владельцев «ДСК» привлекли к ответственности по долгам компании
Сегодня, 05:42
Омский бизнесмен дошел до Верховного суда, чтобы порвать со своим компаньоном
Сегодня, 08:41
Омский аэропорт закупит 45 отпугивателей в виде хищных птиц
Сегодня, 09:34