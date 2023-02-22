Как не попасть в пробку? С омскими автомобилистами поделились «магическим» рецептом

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Прямо сейчас интерактивные сервисы показывают, что центр Омска встал в 10-балльной пробке. Есть на карте и значки аварий, и очень много красных линий. Город опять стоит, омичи не могут добраться домой с работы. Люди попадают к ужину спустя два часа, хотя раньше могли доехать за 30 минут.
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что виноват в пробках не только ремонт моста и снегопад. Омичам напомнили о необходимости соблюдения ПДД.
«Свои предположения, почему это происходит, и негодования все стараются переложить на Госавтоинспекцию и Администрацию города Омска. И вряд ли хоть один водитель задумался о своих неправильных действиях на дороге. Как пример, рассмотрим перекресток улиц проспект Маркса — Масленникова. С момента частичного ограничения движения по Ленинградскому мосту в утреннее и вечернее время данные карт стали показывать пробки в 9 баллов», — сообщили в ведомстве.
Видео с комплексов фото-видеофиксации наглядно показали проблему. В соответствии с п. 13.2 ПДД на перекресток запрещено выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, поскольку «удлинение» затора создаст препятствие для автомобилей, движущихся в поперечном направлении. В Госавтоинспекции отметили, что именно это нарушение — и есть основная причина пробок.
«Уважаемые участники дорожного движения, именно ваша беспечность является основной проблемой, о которой вы даже не задумываетесь, но еще необходимо помнить, что за такую беспечность можно понести ответственность в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ», — предупредили омичей в Госавтоинспекции.