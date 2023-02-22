Как не попасть в пробку? С омскими автомобилистами поделились «магическим» рецептом

Прямо сейчас интерактивные сервисы показывают, что центр Омска встал в 10-балльной пробке. Есть на карте и значки аварий, и очень много красных линий. Город опять стоит, омичи не могут добраться домой с работы. Люди попадают к ужину спустя два часа, хотя раньше могли доехать за 30 минут.