Губернатор Омской области прокомментировал послание президента

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Губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграмм-канале прокомментировал послание президента Федеральному собранию.
«В стране и регионах удалось сохранить экономическую стабильность. Мы не подстраивались под интересы зарубежных государств, а использовали новые возможности для развития: заняли новые технические ниши, нашли новых зарубежных партнёров, выстроили новые логистические связи», — сообщил Александр Бурков.
Также глава региона отметил слова президента о том, что не нужно повторять ошибок советского периода и и заниматься только развитием оборонно-промышленного комплекса, а уделять внимание всем сферам. В приоритете — здравоохранение, образование, культура, общественный транспорт, строительство нового жилья и социальных объектов.
Одним из ключевых направлений Александр Бурков назвал поддержку участников спецоперации и членов их семей. В Омской области планируют начать в ближайшее время реализовывать задачи, поставленные президентом в этом направлении.
Город55 собрал главные тезисы вчерашнего послания президента Федеральному собранию: