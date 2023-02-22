Губернатор Омской области прокомментировал послание президента

Также глава региона отметил слова президента о том, что не нужно повторять ошибок советского периода и и заниматься только развитием оборонно-промышленного комплекса, а уделять внимание всем сферам. В приоритете — здравоохранение, образование, культура, общественный транспорт, строительство нового жилья и социальных объектов.