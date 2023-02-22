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Губернатор Омской области прокомментировал послание президента

22 февраля 2023, 02:35
Фото: Город55
В приоритете — социальные вопросы.

Губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграмм-канале прокомментировал послание президента Федеральному собранию.

«В стране и регионах удалось сохранить экономическую стабильность. Мы не подстраивались под интересы зарубежных государств, а использовали новые возможности для развития: заняли новые технические ниши, нашли новых зарубежных партнёров, выстроили новые логистические связи», — сообщил Александр Бурков.

Также глава региона отметил слова президента о том, что не нужно повторять ошибок советского периода и и заниматься только развитием оборонно-промышленного комплекса, а уделять внимание всем сферам. В приоритете — здравоохранение, образование, культура, общественный транспорт, строительство нового жилья и социальных объектов.

Одним из ключевых направлений Александр Бурков назвал поддержку участников спецоперации и членов их семей. В Омской области планируют начать в ближайшее время реализовывать задачи, поставленные президентом в этом направлении.

Город55 собрал главные тезисы вчерашнего послания президента Федеральному собранию:

Послание президента Путина Федеральному собранию 2023. Главное
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#Евгений Игишев#Александр Бурков#Владимир Путин#Омск#Омская область#Политика#Губернатор#Губернатор области#Послание Федеральному собранию
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