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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Эксперт предсказал поражение ВСУ в конце марта этого года

Сегодня, 12:56
Директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин заявил, что предстоящие недели станут началом решающего этапа специальной военной операции (СВО) на Украине, а главное сражение состоится в марте.

Он пояснил, что в настоящее время начинается предыстория этих событий, пишет Pravda.Ru.

По словам профессора, ВС РФ готовятся к масштабному наступлению сразу на нескольких участках фронта, что в итоге приведет ВСУ к серьезному поражению, если не к краху, и уж точно вызовет кризис и надлом украинской армии.

В свою очередь Запад вынужден признать скорое поражение Украины, так как его вера в киевский режим начала угасать, подытожил Алексей Подберезкин.

#Политика
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