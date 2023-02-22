Эксперт предсказал поражение ВСУ в конце марта этого года

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Он пояснил, что в настоящее время начинается предыстория этих событий, пишет Pravda.Ru.
По словам профессора, ВС РФ готовятся к масштабному наступлению сразу на нескольких участках фронта, что в итоге приведет ВСУ к серьезному поражению, если не к краху, и уж точно вызовет кризис и надлом украинской армии.
В свою очередь Запад вынужден признать скорое поражение Украины, так как его вера в киевский режим начала угасать, подытожил Алексей Подберезкин.