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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Эксперт допустил выход США из договора о СНВ после заявления Путина

Сегодня, 13:04
Академик Алексей Арбатов прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Соединенными Штатами.

Он пояснил, что речь шла не о выходе, а именно о приостановке участия, но российский лидер не уточнил, что под этим подразумевается, пишет Pravda.Ru.

По словам академика, некоторое время назад Россия прекратила обмен инспекциями, являющимися частью системы проверки договора.

«Если же дело этим не ограничится, начнется наращивание стратегических вооружений. Думаю, ответным шагом США будет выход из договора, как предполагает статья 14 соглашения с уведомлением России за три месяца», — отметил он.

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