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Posted 22 февраля 2023, 13:04

Published 22 февраля 2023, 13:04

Modified 22 февраля 2023, 13:06

Updated 22 февраля 2023, 13:06

Эксперт допустил выход США из договора о СНВ после заявления Путина

22 февраля 2023, 13:04
Академик Алексей Арбатов прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Соединенными Штатами.

Он пояснил, что речь шла не о выходе, а именно о приостановке участия, но российский лидер не уточнил, что под этим подразумевается, пишет Pravda.Ru.

По словам академика, некоторое время назад Россия прекратила обмен инспекциями, являющимися частью системы проверки договора.

«Если же дело этим не ограничится, начнется наращивание стратегических вооружений. Думаю, ответным шагом США будет выход из договора, как предполагает статья 14 соглашения с уведомлением России за три месяца», — отметил он.

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