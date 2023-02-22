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Долгожданное банкротство. Омской компании «ПФК Сиблифт» назначили управляющего

22 февраля 2023, 08:07
Фото: Город55
иллюстрация

Омский «ПФК Сиблифт» со второго раза стал банкротом и получил управляющего из Москвы

Компания много лет производила лифты, эскалаторы и долги. Многомиллионного омского должника не раз хотели обанкротить. Наконец, Арбитражный суд признал компанию несостоятельной.

На портале «Федресурс» новый конкурсный управляющий Иван Климентов опубликовал сведения о решении Арбитражного суда Омской области в отношении ООО «ПФК Сиблифт». Омского производителя лифтов и эскалаторов признали банкротом 21 февраля.

Теперь у кредиторов есть 2 месяца, чтобы предъявить требования к должнику. Напомним, компания активно реализовывала лифты как подрядчик Фонда капремонта, но, несмотря на это, проблемы у предприятия как начались с 2016 года, так и не закончились по сей день. Долгов у лифтостроителей накопилось около 900 млн рублей.

Сначала бывшая «дочка» «Мостовика» попала в зависимость от «Карачаевского механического завода» и получила иск от Промсвязьбанка на 852 млн рублей. В 2020 году заговорили о банкротстве «Сиблифта» москвичи из ООО «Городская механика». В 2021 году завод собирались обанкротить новосибирцы, а в 2022 году временный управляющий сообщил, что нашел в деятельности одного из крупнейших в стране производителей лифтов признаки преднамеренного банкротства, хотя уголовного дела и не заводилось, как и не было известно, на основании каких именно признаков управляющий пришел к такому выводу.

Наконец, интриги вокруг омского предприятия подошли к завершению. Теперь активы разойдутся по кредиторам.

Омскую компанию «Сиблифт» заподозрили в преднамеренном банкротстве
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#Дарья Зыкова#Омск#Бизнес#Банкротство#Управляющий#Арбитражный суд#Лифт#Производство#Экономика#Новости#Омская область
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