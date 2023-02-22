Долгожданное банкротство. Омской компании «ПФК Сиблифт» назначили управляющего

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
На портале «Федресурс» новый конкурсный управляющий Иван Климентов опубликовал сведения о решении Арбитражного суда Омской области в отношении ООО «ПФК Сиблифт». Омского производителя лифтов и эскалаторов признали банкротом 21 февраля.
Теперь у кредиторов есть 2 месяца, чтобы предъявить требования к должнику. Напомним, компания активно реализовывала лифты как подрядчик Фонда капремонта, но, несмотря на это, проблемы у предприятия как начались с 2016 года, так и не закончились по сей день. Долгов у лифтостроителей накопилось около 900 млн рублей.
Сначала бывшая «дочка» «Мостовика» попала в зависимость от «Карачаевского механического завода» и получила иск от Промсвязьбанка на 852 млн рублей. В 2020 году заговорили о банкротстве «Сиблифта» москвичи из ООО «Городская механика». В 2021 году завод собирались обанкротить новосибирцы, а в 2022 году временный управляющий сообщил, что нашел в деятельности одного из крупнейших в стране производителей лифтов признаки преднамеренного банкротства, хотя уголовного дела и не заводилось, как и не было известно, на основании каких именно признаков управляющий пришел к такому выводу.
Наконец, интриги вокруг омского предприятия подошли к завершению. Теперь активы разойдутся по кредиторам.