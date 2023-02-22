Долгожданное банкротство. Омской компании «ПФК Сиблифт» назначили управляющего

Сначала бывшая «дочка» «Мостовика» попала в зависимость от «Карачаевского механического завода» и получила иск от Промсвязьбанка на 852 млн рублей. В 2020 году заговорили о банкротстве «Сиблифта» москвичи из ООО «Городская механика». В 2021 году завод собирались обанкротить новосибирцы, а в 2022 году временный управляющий сообщил, что нашел в деятельности одного из крупнейших в стране производителей лифтов признаки преднамеренного банкротства, хотя уголовного дела и не заводилось, как и не было известно, на основании каких именно признаков управляющий пришел к такому выводу.