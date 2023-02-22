Директоров и владельцев «ДСК» привлекли к ответственности по долгам компании

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8-й арбитражный апелляционный суд вынес решение по делу, связанному с ООО «Дорожная строительная компания». В роли истца здесь выступает внешний управляющий обанкротившегося ДРСУ-5 Петр Круподр, ответчики — учредитель ДСК Гамлет Сароян, бывший директор фирмы Севак Гамлетович Сароян, бывший директор и учредитель Татьяна Липатова.
Эта история началась еще в 2016 году. ДСК заключила с ДРСУ-5 договор субподряда на 30,9 млн рублей, но работы не выполнила (речь шла о восстановлении дорог в Знаменском районе, разрушенных паводком). ДРСУ-5 подало иск о взыскании стоимости работ с процентами, выиграло дело, но денег не дождалось. В октябре 2018 года судом был выдан исполнительный лист — однако не помогло и это.
— 25.09.2020 службой судебных приставов вынесено постановление об окончании и
возвращении исполнительного документа взыскателю, — говорится в решении суда, — в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях.
В том же году ДСК была исключена из госреестра юридических лиц. Её директор Севак Сароян угодил под суд и получил 3 года и 9 месяцев колонии за мошенничество и отмывание денег: обвинитель смог доказать, что договор с ДРСУ-5 заключался без намерений его выполнять. Долг остался невыплаченным, ДРСУ-5 обанкротилось в 2021 году, и его внешний управляющий решил использовать единственную возможность получить деньги — привлечь к ответственности владельцев и бывших директоров ДСК.
В этом списке наряду с Севаком Сарояном оказался его отец Гамлет. Он назначил сына главой фирмы и, по данным истца, перестал следить за делами ДСК, из-за чего та и оказалась в сложном финансовом положении. Еще во время первого суда из-за долга фирма была переоформлена на нового учредителя, Татьяну Липатову. Ее Петр Круподр характеризует в иске как «подставное лицо».
Отсюда истец сделал вывод, что все трое должны выплатить ДРСУ-5 долг ДСК. Суд первой инстанции с этим согласился и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Сарояны и Липатова пошли в апелляцию, но 20 февраля их жалоба была отклонена. Теперь у них есть возможность обратиться в кассационный суд.