Директоров и владельцев «ДСК» привлекли к ответственности по долгам компании

В том же году ДСК была исключена из госреестра юридических лиц. Её директор Севак Сароян угодил под суд и получил 3 года и 9 месяцев колонии за мошенничество и отмывание денег: обвинитель смог доказать, что договор с ДРСУ-5 заключался без намерений его выполнять. Долг остался невыплаченным, ДРСУ-5 обанкротилось в 2021 году, и его внешний управляющий решил использовать единственную возможность получить деньги — привлечь к ответственности владельцев и бывших директоров ДСК.