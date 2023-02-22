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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Дикий снегопад в Омске побил 90-летний рекорд

22 февраля 2023, 06:19
Фото: 1MI
иллюстрация

Снегопад в Омске оказался самым мощным с 1930 года

Количество выпавших осадков оказалось наибольшим за последние 90 лет.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о нетипичной для февраля в Сибири погоде. Оказалось, что через Омскую область проходит теплый атмосферный фронт, и потому днем 20 и 21 февраля температура поднялась до нулевых значений.

Снегопады, которые резко начались в регионе, побили все рекорды: 20 февраля в Омске выпало 5.1 мм снега, перекрыв максимум 1930 года — 3.8 мм. Половина месячной нормы также выпало в Павлоградке.

«С ростом атмосферного давления явления ослабнут. Однако температура воздуха продолжит повышаться и достигнет -4…+1°. В связи с этим, существует большая вероятность приблизиться и, может быть, перекрыть исторический максимум температуры воздуха в Омске, который составлял в 1963 году +1 градуса», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Специалист отметила, что с 22 по 24 февраля на Омскую область будет оказывать влияние активный циклонический вихрь с фронтальными разделами. Поэтому в регионе ожидается ветреная, с осадками смешанного характера разной интенсивности погода.

После 24 февраля в тылу циклона температура воздуха станет понижаться, и уже в субботу, 25 февраля, с сильным ростом атмосферного давления и дальнейшей адвекцией холода, стремительно понизится. Ночью она упадет уже до -15…-20°. В воскресенье, 26 февраля, морозная погода сохранится.

Тем временем Омск во время сильнейшего снегопада встал в 10-балльные пробки. Мэр Омска Сергей Шелест взял на контроль уборку улиц. За неделю до этого с городских дорог вывезли полмиллиона «кубов» снега, идет подготовка к сезону паводков.

С омских дорог и улиц вывезли полмиллиона кубометров снега
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#Погода#Ольга Акамова#Осадки#Снегопад#Снег#Новости#Общество
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