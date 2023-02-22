Дикий снегопад в Омске побил 90-летний рекорд

После 24 февраля в тылу циклона температура воздуха станет понижаться, и уже в субботу, 25 февраля, с сильным ростом атмосферного давления и дальнейшей адвекцией холода, стремительно понизится. Ночью она упадет уже до -15…-20°. В воскресенье, 26 февраля, морозная погода сохранится.