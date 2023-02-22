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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Диетолог рассказала, с чем полезно есть блины

Сегодня, 15:54
Диетолог Соломатина объяснила, почему полезнее всего есть блины с капустной начинкой, а также с ягодами.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, блины с овощной начинкой, содержащей большое количество клетчатки, для организма человека будут самыми полезными. Также специалист порекомендовала любителям сладких лакомств использовать в качестве начинки замороженные ягоды или соус, приготовленный на основе натурального йогурта с добавлением ягод.

Диетолог подчеркнула, что лучшим решением на Масленицу станет начинка для блинов, содержащая клетчатку. Те, кто предпочитает несладкие блюда, могут использовать в качестве начинки капусту и другие овощи, а также грибы и зелень, сообщает News.ru.

Соломатина посоветовала употреблять блины не в качестве лакомства, а как основное блюдо — завтрак, обед, либо десерт. Увлекаться блинами не следует, — предостерегла диетолог.

Двух блинов с начинкой достаточно, чтобы заменить основное блюдо. Блины — это не то блюдо, на которое следует налегать, поскольку в них содержится большое количество калорий и жиров, они тяжело перевариваются, особенно в сочетании с сахаром, вареньем и сгущенным молоком, – объяснила специалист.

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