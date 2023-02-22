Диетолог рассказала, с чем полезно есть блины

Двух блинов с начинкой достаточно, чтобы заменить основное блюдо. Блины — это не то блюдо, на которое следует налегать, поскольку в них содержится большое количество калорий и жиров, они тяжело перевариваются, особенно в сочетании с сахаром, вареньем и сгущенным молоком, – объяснила специалист.