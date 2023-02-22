Денис Буцаев рассказал о роли РЭО в технологии переработки пищевых отходов

По словам Дениса Буцаева, возглавляющего РЭО, в целях становления экономики замкнутого цикла в стране требуется исследовать эффективные практики возвращения непригодных к использованию в пищу товаров в оборот. Так, органические остатки и пищевые продукты с истекающим сроком годности, появляющиеся в ретейле и на предприятиях общепита, могут быть использованы повторно – как основа кормов для животных. В настоящее время доля пищевых отходов в производстве вторсырья достигает лишь 10%. Захоронение таких отходов, в свою очередь, отрицательно влияет на экосистему в целом и здоровье людей, загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Повторное использование пищевых отходов будет способствовать решению такой проблемы.