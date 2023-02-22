Апелляция от прокуроров. Омскому пьяному водителю добавили полгода к сроку за ДТП

Ранее Ленинский районный суд признал 35-летнего омича виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Суд установил, что в июне 2021 года мужчина за рулем автомобиля Nissan Pulsar столкнулся во дворе дома с подростком на мопеде Vento Corsa. Автомобилист не предоставил мопеду преимущество и выехал на проезжую часть на ул. Полторацкого. 14-летний водитель мопеда получил тяжелые повреждения. Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля был нетрезв.



Первая судебная инстанция постановила отправить виновника ДТП в колонию общего режима на 2,5 года. И лишила права управления транспортными средствами на такой же срок. Государственный обвинитель от прокуратуры Ленинского округа не согласился с наказанием и обжаловал его в апелляционном порядке. Теперь к сроку отбывания в колонии добавились полгода. Новый приговор вступил в законную силу.