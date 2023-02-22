Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

66% омичей хотят, чтобы работодатели заботились об их эмоциональном здоровье

22 февраля 2023, 03:02
Фото: 1MI
Иллюстрация
Большинство опрошенных сообщили, что у них на работе нет программ психологической помощи.

Сотрудники омских предприятий рассказали, какую поддержку они хотели бы получать от своих работодателей. Опрос среди трудоустроенных соискателей провел сервис по поиску работы HeadHunter.

Сотрудники на первое место ставят эмоциональное (66%) и физическое (63%) здоровье как основные направления в развитии программы помощи со стороны своих работодателей. На третьем месте — рабочее окружение (60%). Далее карьерный рост (59%), социальная сфера (49%) и программы финансовой грамотности (37%). Также омичей волнуют вопросы предоставления мобилизационной брони, повышения квалификации и переезд на новое место жительства, связанный с деловыми целями компании.

Большинство опрошенных (75%) сообщили, что у них на работе нет программ психологической помощи. Только 5% работающих омичей имеют возможность обратиться к корпоративному психологу, еще 4% такую поддержку могут получить в формате онлайн, и у 3% респондентов есть доступ к горячей линии психологической помощи.

Фото: HeadHunter

Ранее Город55 писал, что 60% жителей Омской области регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы. Около 80% омичей перерабатывают несколько раз в неделю. 18% респондентов ответили, что брать на себя дополнительную нагрузку приходится ежедневно. При этом доплату за переработку получают только 53% сотрудников.

Больше половины омичей регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Работа#Статистика#Вакансии#Работодатель
Подпишитесь
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Сегодня, 03:00
У мэра Омска появился седьмой заместитель
Сегодня, 05:14
Стало известно, как будут работать омские поликлиники в праздничные выходные
Сегодня, 04:57
Губернатор Омской области прокомментировал послание президента
Сегодня, 02:35
Неожиданно: жители Москвы, Самары и Краснодара чаще всего покупают квартиры в Омске
Вчера, 13:23