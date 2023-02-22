66% омичей хотят, чтобы работодатели заботились об их эмоциональном здоровье

Ранее Город55 писал, что 60% жителей Омской области регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы. Около 80% омичей перерабатывают несколько раз в неделю. 18% респондентов ответили, что брать на себя дополнительную нагрузку приходится ежедневно. При этом доплату за переработку получают только 53% сотрудников.