66% омичей хотят, чтобы работодатели заботились об их эмоциональном здоровье

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Сотрудники омских предприятий рассказали, какую поддержку они хотели бы получать от своих работодателей. Опрос среди трудоустроенных соискателей провел сервис по поиску работы HeadHunter.
Сотрудники на первое место ставят эмоциональное (66%) и физическое (63%) здоровье как основные направления в развитии программы помощи со стороны своих работодателей. На третьем месте — рабочее окружение (60%). Далее карьерный рост (59%), социальная сфера (49%) и программы финансовой грамотности (37%). Также омичей волнуют вопросы предоставления мобилизационной брони, повышения квалификации и переезд на новое место жительства, связанный с деловыми целями компании.
Большинство опрошенных (75%) сообщили, что у них на работе нет программ психологической помощи. Только 5% работающих омичей имеют возможность обратиться к корпоративному психологу, еще 4% такую поддержку могут получить в формате онлайн, и у 3% респондентов есть доступ к горячей линии психологической помощи.
Ранее Город55 писал, что 60% жителей Омской области регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы. Около 80% омичей перерабатывают несколько раз в неделю. 18% респондентов ответили, что брать на себя дополнительную нагрузку приходится ежедневно. При этом доплату за переработку получают только 53% сотрудников.