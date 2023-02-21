Жители Иркутской области посчитали метеором китайскую ракету-носитель

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как сообщает fedpress.ru, о том, что светящееся небесное тело искусственного, а не естественного происхождения, узнали в Иркутском планетарии. Это подтвердила Международная метеорная организация.
Об этом же говорили дата, время и траектория движения светящегося в небе предмета. Его было видно несколько десятков секунд. А свечение метеора продолжается считанные секунды.
Данную ракету-носитель CZ-4B китайцы запустили с космодрома Тайюань 27 декабря прошлого года. С ее помощью был выведен на околоземную орбиту спутник Gaofen 11-04.