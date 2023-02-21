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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Жители Иркутской области посчитали метеором китайскую ракету-носитель

Сегодня, 07:59
В ночь с 16-го на 17-е февраля жители Иркутской области стали свидетелями пролета разрушающейся китайской ракеты-носитель «Великий поход». Но решили, что это летит метеор.

Как сообщает fedpress.ru, о том, что светящееся небесное тело искусственного, а не естественного происхождения, узнали в Иркутском планетарии. Это подтвердила Международная метеорная организация.

Об этом же говорили дата, время и траектория движения светящегося в небе предмета. Его было видно несколько десятков секунд. А свечение метеора продолжается считанные секунды.

Данную ракету-носитель CZ-4B китайцы запустили с космодрома Тайюань 27 декабря прошлого года. С ее помощью был выведен на околоземную орбиту спутник Gaofen 11-04.




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