Загородная недвижимость в Тюмени за год выросла в цене на 25–30 процентов

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Как сообщает fedpress.ru, еще больше выросла за это время цена на загородную землю — на 45–50 процентов. В то же время, по словам риелторов, экономическая нестабильность не способствовала активности продаж.
Стоимость квадратного метра загородного частного дома примерно в два раза меньше, чем городской квартиры. Поэтому многие тюменцы часто приобретают загородную недвижимость, чтобы выгодно вложить деньги. По словам эксперта строительной фирмы Екатерины Сергеевой, сегодня целый загородный дом можно построить, пусть даже в ипотеку, дешевле, чем купить квартиру в новостройке.
По мнению экспертов, перепродажа домов может принести дополнительно до 20 процентов. Но при прогнозируемом росте цен на стройматериалы и работы, вырастет и цена домов. Например, в 2020-м году скачок цен на стройматериалы составил сразу 30 процентов, но последние два года цены растут более адекватно — на пять – семь процентов в год.
Сейчас у жителей Тюмени наибольшим спросом пользуются одноэтажные дома площадью не больше 100 метров и не дальше 25 километров от города.