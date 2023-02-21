Выяснилось, кто погиб в результате столкновения на трассе в Омской области

Полицейские установили, что на автодороге Челябинск–Новосибирск в районе 892 километра произошло столкновения грузовых автомобилей, после чего обе машины загорелись. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Омской области.



В результате 38-летний водитель «ГАЗели» скончался на месте. 65-летний водитель фуры не пострадал. Полицейские продолжают проверку и устанавливают обстоятельства и причины аварии.