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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Выяснилось, кто погиб в результате столкновения на трассе в Омской области

21 февраля 2023, 12:24
Фото: Управление МВД России по Омской области (скриншот видео)
Оба транспортных средства загорелись после удара.

Напомним, что утром 21 февраля на трассе в Омской области столкнулись фура «MAN» и грузовая «ГАЗель».

Полицейские установили, что на автодороге Челябинск–Новосибирск в районе 892 километра произошло столкновения грузовых автомобилей, после чего обе машины загорелись. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Омской области.

В результате 38-летний водитель «ГАЗели» скончался на месте. 65-летний водитель фуры не пострадал. Полицейские продолжают проверку и устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Есть погибшие. На трассе в Омской области столкнулись два грузовика
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#Ксения Карагодина#ДТП#Смертельное ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Дороги#Новости#Омск#Омская область#Видео
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