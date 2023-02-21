Вспышка ковида, 787 млн на ремонт больниц и неожиданная покупка жилья. Омск за день

Омский Роспотребнадзор сообщает, что с начала февраля в регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. С 13 по 19 февраля на 45% выросло количество пациентов с подтвержденным диагнозом. Больше всего заболевших в Омске, Омском, Тарском и Калачинском районах. Болезнь в большинстве случаев протекает в форме ОРВИ. Отметим, что при этом уровень летальности поднялся до показателя в 2%.