Вспышка ковида, 787 млн на ремонт больниц и неожиданная покупка жилья. Омск за день

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Новость №1. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость COVID-19
Омский Роспотребнадзор сообщает, что с начала февраля в регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. С 13 по 19 февраля на 45% выросло количество пациентов с подтвержденным диагнозом. Больше всего заболевших в Омске, Омском, Тарском и Калачинском районах. Болезнь в большинстве случаев протекает в форме ОРВИ. Отметим, что при этом уровень летальности поднялся до показателя в 2%.
Новость №2. В Омской области в 2023 году отремонтируют 94 больницы и поликлиники
До конца 2023 года в Омской области на 94 медицинских объектах проведут капитальный ремонт. В список входят: 24 городские поликлиники, 70 учреждений в районах, 21 фельдшерско-акушерский пункт, 7 поликлиник ЦРБ, 2 участковые больницы, 11 врачебных амбулаторий. В настоящий момент ремонт проходит в 66 объектах. Отметим, что на реконструкцию из федерального и областного бюджета выделили более 787 млн рублей.
Новость №3. Квартиры в Омске чаще всего покупают жители Москвы, Самары и Краснодара.
Управление Росреестра по Омской области сообщило, что за 4 квартал прошлого года 278 жителей других регионов купили квартиры в Омской области. 44 заявления о регистрации купленной недвижимости в Омске подали жители Самарской области, москвичи — 34 заявления, а жители Краснодарского края — 26 заявлений. Омичи за октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года подали 432 заявления о дистанционном проведении государственной регистрации права. Жители Омска приобретали квартиры в Ханты-Мансийском автономном округе — 165 заявлений, в Тюменской области — 37 заявлений, в Москве и Краснодарском крае по 33 заявления.