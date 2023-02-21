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«Время собирать камни». На экс-главу омского фонда «Жилище» Мирсаяпова подали в суд

21 февраля 2023, 08:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Управляющий омского фонда-банкрота «Жилище» собирается взыскать с экс-главы 35,5 млн

Давние убытки обанкротившегося строительного фонда «Жилище» собираются взыскать через суд с Рустама Мирсаяпова. Речь идет о 35,5 млн рублей.

Как сообщается на портале «Федресурс», управляющий фонда «Жилище» Максим Гапонов подал иск на бывшего главу строительного фонда Рустама Мирсаяпова.

Фонд «Жилище» начал банкротиться еще в 2017 году, после того, как не смог закончить строительство жилых домов на Московке-2 в срок. Процедура закончилась еще в 2020 году, управляющим назначили Максима Гапонова. За это время Рустам Мирсаяпов успел отметиться в конкурсе «Лидеры России» как представитель ООО «Творческие технологии».

Но теперь история с долгостроями перейдет на новый виток: убытки фонда управляющий решил взыскать через суд с экс-главы. Речь идет о сумме в 35 499 200 рублей. Иск направлен в Арбитражный суд Омской области.

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#Дарья Зыкова#Омск#Банкрот#Иск#Арбитражный суд#Фонд#Строительство#Жилье#Общество#Суд#Город#Новости#Рустам Мирсаяпов
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