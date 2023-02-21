«Время собирать камни». На экс-главу омского фонда «Жилище» Мирсаяпова подали в суд

Фонд «Жилище» начал банкротиться еще в 2017 году, после того, как не смог закончить строительство жилых домов на Московке-2 в срок. Процедура закончилась еще в 2020 году, управляющим назначили Максима Гапонова. За это время Рустам Мирсаяпов успел отметиться в конкурсе «Лидеры России» как представитель ООО «Творческие технологии».