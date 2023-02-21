«Время собирать камни». На экс-главу омского фонда «Жилище» Мирсаяпова подали в суд

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как сообщается на портале «Федресурс», управляющий фонда «Жилище» Максим Гапонов подал иск на бывшего главу строительного фонда Рустама Мирсаяпова.
Фонд «Жилище» начал банкротиться еще в 2017 году, после того, как не смог закончить строительство жилых домов на Московке-2 в срок. Процедура закончилась еще в 2020 году, управляющим назначили Максима Гапонова. За это время Рустам Мирсаяпов успел отметиться в конкурсе «Лидеры России» как представитель ООО «Творческие технологии».
Но теперь история с долгостроями перейдет на новый виток: убытки фонда управляющий решил взыскать через суд с экс-главы. Речь идет о сумме в 35 499 200 рублей. Иск направлен в Арбитражный суд Омской области.