Врач Нурисламов: у журналиста Сванидзе не исключена тяжелая патология

Нейрофизиолог Сергей Нурисламов предположил, что у Сванидзе пневмония может сочетаться с каким-либо другим, более тяжелым заболеванием. Например, онкологией. Специалист подчеркнул, что в израильских клиниках с такими случаями неплохо справляются.