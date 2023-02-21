Врач Нурисламов: у журналиста Сванидзе не исключена тяжелая патология

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6 февраля 67-летний журналист был доставлен в одно из московских медучреждений с отеком легких. Врачи диагностировали сепсис и пневмонию. Накануне пациента вывели из искусственной комы, пишет Общественная служба новостей.
Нейрофизиолог Сергей Нурисламов предположил, что у Сванидзе пневмония может сочетаться с каким-либо другим, более тяжелым заболеванием. Например, онкологией. Специалист подчеркнул, что в израильских клиниках с такими случаями неплохо справляются.