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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

В стиле 90-х. В Омске под суд пойдет ОПГ, вымогавшая деньги у бизнесменов

21 февраля 2023, 03:43
Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске будут судить преступную группировку за вымогательство

Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет тюрьмы.

В Омске завели уголовное дело на членов межэтнической организованной преступной группировки за мошенничество и вымогательство крупных денежных сумм у бизнесменов. Как сообщили в УФСБ по Омской области, преступная группа была сформирована из представителей различных национальных диаспор и действовала на территории нескольких регионов.

В частности, в феврале этого года члены ОПГ угрожали одному из коммерсантов и требовали от бизнесмена 1,250 млн рублей, а также автомобиль предпринимателя стоимостью более 3,5 млн. Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ и УМВД по Омской области.

На основании материалов, следователи завели уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы. Куйбышевский суд Омска заключил подозреваемых под стражу на два месяца.

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