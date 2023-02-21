В Роскосмосе назвали дату стыковки «Союза МС-23» с МКС

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Уточняется, что после стыковки на Землю вернутся космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, вместе с ними отправится также астронавт Фрэнк Рубио, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на представителей Роскосмоса.
Государственная комиссия приняла решение о стыковке на основе поступившей информации. Старт маршрута запланирован на 24 февраля, таким образом, «Союз МС-23» должен будет состыковаться со станцией МКС спустя два дня.
В Роскосмосе также назвали вероятную причину поломки, которая произошла на корабле «Прогресс МС-21» — речь идет о повреждении, которое привело к утечке теплоносителя системы терморегулирования. Как заявили в Роскосмосе, причина, скорее всего, заключается в «некотором внешнем воздействии».