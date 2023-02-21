В Роскосмосе назвали дату стыковки «Союза МС-23» с МКС

Уточняется, что после стыковки на Землю вернутся космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, вместе с ними отправится также астронавт Фрэнк Рубио, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на представителей Роскосмоса.