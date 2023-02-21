Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Роскосмосе назвали дату стыковки «Союза МС-23» с МКС

Сегодня, 12:54
Стыковка корабля «Союз МС-23» с МСК запланирована на 26 февраля.

Уточняется, что после стыковки на Землю вернутся космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, вместе с ними отправится также астронавт Фрэнк Рубио, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на представителей Роскосмоса.

Государственная комиссия приняла решение о стыковке на основе поступившей информации. Старт маршрута запланирован на 24 февраля, таким образом, «Союз МС-23» должен будет состыковаться со станцией МКС спустя два дня.

В Роскосмосе также назвали вероятную причину поломки, которая произошла на корабле «Прогресс МС-21» — речь идет о повреждении, которое привело к утечке теплоносителя системы терморегулирования. Как заявили в Роскосмосе, причина, скорее всего, заключается в «некотором внешнем воздействии».

#Наука#Технологии
Подпишитесь
Не останавливает отсутствие ног. Кого содержат в омском центре социальной адаптации
Сегодня, 03:00
В Омске заниматься вопросами демографии и религии теперь будет Владимир Куприянов
Сегодня, 08:13
В Омске силовики пришли с обыском в «Миллениум»
Сегодня, 12:34
В Омске УФАС посчитало необоснованной жалобу «СибДора» по аукциону за сквер Казанника
Сегодня, 05:35
На стройке отеля «Космос» в центре Омска нашли труп сотрудника подрядной организации
Сегодня, 06:50
Очередной «Лидер России» стал фигурантом дела о банкротстве
Сегодня, 08:04