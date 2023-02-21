В послании к Федеральному собранию Путин предложил отпускать военных домой на 14 дней

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В сегодняшнем послании к Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о необходимости отпусков для всех участников спецоперации, в том числе — добровольцев.
Президент предложил отправлять военных в регулярный отпуск на две недели раз в полгода, чтобы у каждого участника спецоперации была возможность побыть дома:
«Считаю необходимым установить для всех участников СВО, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода. Без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», — сообщил президент.