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В послании к Федеральному собранию Путин предложил отпускать военных домой на 14 дней

21 февраля 2023, 10:21
Фото: скриншот трансляции russian.rt.com
Речь шла о 14 днях без учета времени на дорогу.

В сегодняшнем послании к Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о необходимости отпусков для всех участников спецоперации, в том числе — добровольцев.

Президент предложил отправлять военных в регулярный отпуск на две недели раз в полгода, чтобы у каждого участника спецоперации была возможность побыть дома:

«Считаю необходимым установить для всех участников СВО, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода. Без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», — сообщил президент.
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#Владимир Путин#Послание Федеральному собранию#Отпуск#Сво#Добровольцы#Мобилизованные#Президент#Общество#Новости#Омская область#Россия#Дарья Зыкова
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